Vincenzo Montella: "Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hayalperest ve çok büyük hedefleri olan bir insan olduğunu belirterek, "Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak, Ondan sonra da adım adım ilerlemek" dedi.

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık kapsamında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Bu haftayı yoğun geçirdiklerini söyleyen Montella, "Çok da keyifli bir hafta oldu. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu an normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir, kendisiyle alakalı acele etmek istemiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Mustafa da var, onun da durumunu takip ediyoruz. Arda’yı da çok iyi gördüm. Gayet iyi durumda. Hiçbir şekilde acele etmeden, riske girmek istemiyoruz. Herkesi çok iyi gördüm, çok motive gördüm. Herkes Dünya Kupası’na gitmek istiyor. Bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Çok büyük bir sorumluluk. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu, maalesef bazı kararlar vermek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Her ülkenin farklı futbol kültürüne sahip olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya’yı seçtik. Avustralya’ya çok benzer futbol oynadıklarını tespit etmiştik. İkinci maç Venezuela, Güney Amerika takımı, farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. Bu tarz seçimleri yaparken, ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN ÇOCUKLUK HAYALİ"

Turnuvaya hazırlıklarken Türkiye’yi temsil ettiklerinin bilincinde olduğunu vurgulayan 51 yaşındaki teknik direktör, "Aslında 2.5 sene önce biraz daha gençtik. Şimdi biraz daha değişti, yaş ilerlemeleri oldu. Değişen bazı detaylar da oldu. Bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Futbolun değişkenlik gösteren bir oyun olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman iyisini hedeflemeye çalışıyorlar. En son örnek olarak, Avrupa Şampiyonası’nda da daha fazla maç oynandı. Bu tarz yeni kurallara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Futbolcularımız, benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Onlara video göstermenize gerek yok. Bazıları çocuktu, bazıları doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben tarihimizi çalıştığım için biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. Hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN HAYALPEREST, ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR İNSANIM"

Dünya Kupası’ndaki hedefler hakkında da konuşan Montella, "Ben çok hayalperest bir insanım. Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Bu benim DNA’mda var. Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak. Ondan sonra da adım adım ilerlemek. Grubumuz dengeli bir grup. Futbolun en iyileri Dünya Kupası’nda. Futbol enstantane oyunudur. Bir anlık aksiyonla her şey değişebilir" açıklamasında bulundu.

İtalyan çalıştırıcı ayrıca Kuzey Makedonya maçının da önemli olduğunu, farklı futbolculara da şans verebileceğini söyledi.

’2002 yılında Dünya Kupası’nda futbolcu olarak yer alan Vincenzo Montella’nın şu andaki Dünya Kupası’nda oyuncularına ne söylerdi?’ sorusuna Montella, "Bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim Dünya Kupası’nda. Kendime ’Oynamalısın’ derdim" dedi.

