YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İZMİR HABERLERİ  | 26.04.2020 03:11 | Son Güncelleme

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Nijerya ve Ganadaki 133 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 2'si bebek 133 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

Öte yandan aynı uçakla İzmir'e gelen 10 Kuzey Makedonya vatandaşı da işlemlerin ardından ülkelerine gitmek üzere kara yoluyla Edirne'ye doğru hareket etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
Anahtar Kelimeler:
Gana koronavirüs Nijerya vatandaş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

İzmir Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Zabıta gıda denetimini sürdürüyor

Zabıta gıda denetimini sürdürüyor

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.