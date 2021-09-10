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Nijerya’nın Borno Eyalet Valisi Umara, ATO'yu ziyaret etti

10.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Borno Eyalet Valisi Umara, ATO'yu ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Nijerya ile ticaret hacmini artırma gayreti içinde olduklarını, bu ülkede tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Umara ve beraberindeki heyet, ATO'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aktay, Ankara'nın, Nijerya'ya ihracatının 2019'da 27 milyon dolardan, Kovid-19 salgınının dünya ticareti üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2020'de 33,7 milyon dolara yükseldiğine işaret ederek, "Ankara Ticaret Odası olarak Nijerya'nın ülkemiz ve başkentimizle ticaretini daha yukarılara taşıma gayretindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal kaynaklar, petrol ve doğal gaz açısından zengin rezervlere sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından cazip bir ülke olduğunu kaydeden Aktay, bu ülkede tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde yatırım fırsatları olduğunu ifade etti.

Umara ise Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Borno Eyaleti'nin 6 milyonluk nüfusuyla önemli bir merkez olduğunu belirtti. Nijer, Çad ve Kamerun ile sınırı bulunan Borno Eyaleti'nin bu üç ülkeyle de ticaret potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Umara, ATO üyelerini Nijerya'ya yatırım yapmaya davet etti.

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