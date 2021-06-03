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Nikah masasına oturması bekleniyordu! Melisa Aslı Pamuk- Oğuzhan Özyakup çifti ayrıldı!

03.06.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda TV8'in sevilen dizisi 'Kırmızı Oda' adlı dizide Mitra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisine evlilik teklifi eden 28 yaşındaki Özyakup, evet cevabını almıştı. Pamuk ile Özyakup, ailelerinin onayını almasının ardından düğün planlarına başlamışlardı. Ancak evlenmeleri beklenen çiften üzen haber geldi.

Nikah masasına oturması bekleniyordu! Melisa Aslı Pamuk- Oğuzhan Özyakup çifti ayrıldı!

İki yıldır gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup cephesinde bir gelişme yaşandı. Nikah masasına oturması beklenen çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup çifti, ayrılık kararı aldı. İşte ayrılağa ilişkin tüm detaylar...

EVLİLİK HABERİ YERİNE AYRILIK HABERİ GELDİ

Sonbaharda nikah masasına oturması beklenen çiftten üzen haber geldi. 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'un, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı iddia edildi.

Ünlü çiftin ayrılık dedikodusu ise ikilinin birbirlerini Instagram hesaplarında takibi bırakmasıyla doğrulandı.

Nikah masasına oturması bekleniyordu! Melisa Aslı Pamuk- Oğuzhan Özyakup çifti ayrıldı!

KARİYERLERİ İLE İLİŞKİLERİ ÇATIŞTI

Futbolcu Özyakup'un ailesi tarafından çok sevilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, iddialara göre sevgilisinin sürekli olarak erkek arkadaşlarıyla tatil planları yapmasından bunaldı. Başarılı oyuncu, aşklarını sürekli gizli yaşamaktan da yıprandı. Her ikisi de kariyerlerine öncelik veren Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup'un ayrılık kararını da karşılıklı oturup, konuşarak aldığı söyleniyor. Ancak çiftten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Nikah masasına oturması bekleniyordu! Melisa Aslı Pamuk- Oğuzhan Özyakup çifti ayrıldı!

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'ta yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe'te (Kâinat Güzellik Yarışması) temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Nikah masasına oturması bekleniyordu! Melisa Aslı Pamuk- Oğuzhan Özyakup çifti ayrıldı!

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.[kaynak belirtilmeli] Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup
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