Koronavirüs nedeniyle maskeli nikah!

Daha önce aldıkları nikah tarihleri koronavirüs genelgesine denk gelen Meliha Elif ve Ali çiftinin nikâh merasimi, belediye nikah salonunda iki şahit eşliğinde maskeli olarak gerçekleştirildi. Nikah töreninde Battalgazi Belediyesi evlendirme memurunun, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna yüksek sesle ’evet’ diye cevap veren çiftlerin bu mutlu anlarına yakınları ise salon dışında eşlik etti.

Çiftlerin mutluluklarına şahit olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada, “Battalgazi Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı aldığımız olağanüstü tedbirler çerçevesinde nikah işlemlerimizi sürdürüyoruz. Belediyemizin aldığı karar doğrultusunda Mart-Nisan ayları içerisinde daha önceden planlanan çiftlerin nikahlarını gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla kıyılması kararını aldık. Nikah işlemlerini daha ileri bir tarihe almak isteyen çiftlerimize gereken kolaylıkları sağlıyoruz. Ancak nikahlarını kıydırmak isteyen çiftlerimiz, aldığımız tedbirler nezaretinde nikahlarını kıyabiliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Bu önlemlerin tamamı sağlığa verdiğimiz öncelikten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu işi ne kadar ciddiye alıp önemsersek o kadar az hasarla atlatırız” dedi.