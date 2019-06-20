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Nikola Kalinic 100. maçına çıktı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.06.2019 07:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı mücadelesinde oynadıkları Anadolu Efes karşılaşmasıyla sarı-lacivertli forma ile ligdeki 100. maçına çıkmış oldu.

Nikola Kalinic 100. maçına çıktı

Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncus Nikola Kalinic, ligde dalya dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko’nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes’i ağırladığı müsabakada Kalinic, sarı-lacivertli forma ile 100. lig maçına çıktı.

2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe’de görev yapan Sırp basketbolcu, takımıyla 2016-2017 sezonunda Euroleague Şampiyonluğu da yaşamıştı. Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 29 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 11.29 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Anadolu Efes’i 85-69’luk skorla mağlup ettikleri mücadelede 19 dakika parkede kalarak, 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Nikola Kalinic Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko anadolu efes

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