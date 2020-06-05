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Niksar’da çilek tarımı yaygınlaşıyor

TOKAT HABERLERİ  | 05.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde ’Çilek Tarımını Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında çilek dikilen alanlar, Kaymakamı İlhami Doğan tarafından ziyaret edildi.Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Tarım Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İl Genel Meclisi Üyesi Sadullah Karataşve çiftçilerin katılımıyla birlikte, 50.

Tokat’ın Niksar ilçesinde ’Çilek Tarımını Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında çilek dikilen alanlar, Kaymakamı İlhami Doğan tarafından ziyaret edildi.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Tarım Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İl Genel Meclisi Üyesi Sadullah Karataşve çiftçilerin katılımıyla birlikte, 50. Yıl Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak projeden faydalanan üretici ile birlikte çilek fidanı dikti.
Konuyla ilgili bilgi veren Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “Niksar’da İsmetpaşa, Kültür, Gaziahmet, Kumçiftlik ve Haydarbey Mahalleleri, Yazıcık, Gürçeşme ve Yolkonak Kasabaları, Karabodur, Yeşilhisar, Günebakan, Ardıçlı, Hanyeri, Camidere, Çiçekli, Sarıyazı köylerimizde 24 çiftçiye, toplam 31 dekar alanda çilek tesisi yapılmak üzere 155 bin adet Çilek fidesi, sulama sistemi (gübre tankı, filtre, damlama sulama boruları vb.) ve malç dağıtımı yapıldı. Tokat Valiliği, Niksar Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yürütülen ‘’Tokat İli Çilek Tarımını Yaygınlaştırma Projesi’’ Doğu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) tarafından desteklenmiş, İlçe Müdürlüğünce dikimler gerçekleştirildi. Niksar’da açık alan çilek tesislerinde verim ortalamasının 4.000 kg/dekar olup kilogramı ortalama 10,00 TL’den 3 yıl sonunda, Niksar ekonomisine katkısı toplamda 38 dekar alandan 4 Milyon 560 Bin TL olarak beklenmektedir” dedi.

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