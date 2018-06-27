MAGAZİN

Nilay Dorsa patladı: Sevgilimle mutluyum

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Dorsa'dan o fotoğraflara yanıt geldi

Nilay Dorsa patladı: Sevgilimle mutluyum

Nilay Dorsa ve sevgilisi tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün havuzda romantik anlar yaşayan mutlu çiftin fotoğrafları çok konuşuldu.

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Nilay Dorsa yapılan kötü yorumlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sevgilisiyle mutlu olduğunu belirten ünlü şarkıcı; Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım. Bence siz de öyle yapın daha çok mutlu olursunuz! mesajını paylaştı.

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Nilay Dorsa ve Bora adlı erkek arkadaşının havuzdaki romantik anları objektiflere böyle yansımıştı...

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen şuna parasına bakarım desene
o adamın parası olmayacak sende onun yanında duracan öylemi bizde yedik
Hadi ordan karakterine bakarmış. Olsa olsa cebinde kaç milyon dolar var orasına bakarsın
biran için kadına acıdım.para herşey değildir be.
tabi tabi bizde oyle diyorduk zaten sen para icn ruhunu satmissin ne konusuyorsun
yada parasına
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