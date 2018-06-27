Nilay Dorsa patladı: Sevgilimle mutluyum

Nilay Dorsa ve sevgilisi tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün havuzda romantik anlar yaşayan mutlu çiftin fotoğrafları çok konuşuldu.

Nilay Dorsa yapılan kötü yorumlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sevgilisiyle mutlu olduğunu belirten ünlü şarkıcı; Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım. Bence siz de öyle yapın daha çok mutlu olursunuz! mesajını paylaştı.

Nilay Dorsa ve Bora adlı erkek arkadaşının havuzdaki romantik anları objektiflere böyle yansımıştı...



