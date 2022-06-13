Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? 2. Sayfa konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu nereli ve kaç yaşında? Eşi kim, kaç çocuğu var?

Nilgün Kasapbaşoğlu, 13 Haziran Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamaların ardından en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Peki 2. Sayfa konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.
Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun Bir çocuğu vardır.
Nilgün Kasapbaşoğlu yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 11 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun İnstagram hesabı @nlgnkasapbasoglu'dır.
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı filmler:
Müstakbel Damat - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Ayla - 2017
Kocan Kadar Konuş - 2015
Ankara'nın Dikmeni - 2014
Huzur Sokağı - 2012-2014
Dersimiz: Atatürk - 2009
Papatyam (dizi) - 2009-2011
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Türkmen Düğünü - 2004
Kendini Bırak Gitsin - 2004
Büyük Buluşma - 2004
Ayrı Dünyalar - 1998
Gurbetçiler - 1996
Küçük Ev - 1977
Dayı
Zehra - 1972
Sayılı Dakikalar - 1965
Kara Dut - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Ölüm Tarlası - 1974
Gurbetçiler
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı bazı oyunlar:
Düğün Ya da Davul
Üç Kuruşluk Opera
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Yaz Gecesi Rüyası
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