Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu tatil pozlarına beğeni yağdı!

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.

Soluğu Antalya'da alan Aktaş, mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 1 milyon 700 bin takipçisi olan güzel oyuncunun mayolu pozlarına kısa sürede 170 binden fazla beğeni geldi.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Aktaş, en büyük hayalini açıkladı. Güzel oyuncu, "Çok hayalim var. Hayalperest bir insanım. İleride bir film yazmak, yönetmek ve o filmde rol almak istiyorum" dedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Show TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterine hayat verdi.

