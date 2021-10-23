Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında ve nereli?

Türk oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Nilsu Berfin Aktaş, yakında Star TV'de başlayacak olan "Benim Hayatım" dizisinde başrolü canlandıracak. Nilsu Berfin Aktaş Instagram'da, "nilsuberfinaktas" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte merak edilenler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 Ankara doğumlu Nilsu Berfin Aktaş 23 yaşındadır. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu Nilsu Berfin Aktaş, 2018 senesinde Nurgül Yeşilçay, Fırat Parlak ve Hamdi Alkan'ın jüri üyeliğini yaptığı "Geleceğin Starı" adlı yarışma programı ile kendisinden söz ettirmeyi başardı. Çeşitli reklam projelerinde de yer alan genç oyuncu başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde "Gökçe" karakterine hayat verdi.

