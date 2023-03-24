Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş Karadağ’a tatile gitti. Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Nilsu Berfin Aktaş bakana bir daha baktırdı.

"Gülümse" notu ile pozlarını peş peşe paylaşan Aktaş’ın fotoğraflarına takipçileri "Güneş kız", "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın", "Özlemişiz böyle fotoğrafları" yorumlarında bulundular.

Güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Al Sancak dizisinde rol alan Zeynep Koltuk'ta yer aldı.

Ünlü isim, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekrana merhaba dedi.

Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile hafızalara kazınmıştı.



