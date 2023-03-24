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  4. Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı

Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı

24.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş’ta bulunuyor. Son dönemin çıkış yakalayan isimlerinden olan Nilsu Berfin Aktaş mini etekli poz verdi. Aktaş’ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş Karadağ’a tatile gitti. Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Nilsu Berfin Aktaş bakana bir daha baktırdı.

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"Gülümse" notu ile pozlarını peş peşe paylaşan Aktaş’ın fotoğraflarına takipçileri "Güneş kız", "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın", "Özlemişiz böyle fotoğrafları" yorumlarında bulundular.

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Güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Al Sancak dizisinde rol alan Zeynep Koltuk'ta yer aldı.

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Ünlü isim, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekrana merhaba dedi.

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Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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