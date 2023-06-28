Nilsu Berfin Aktaş sere serpe uzandı! Mayolu pozu nefes kesti

Yeni dizisi Yaz Şarkısı ile ekranlara geri dönmek için gün sayan Nilsu Berfin Aktaş bir dergiye verdiği pozlarla dikkat çekti. Sere serpe uzanan Aktaş mayolu pozlarıyla beğeni topladı.

1998 doğumlu olan güzel oyuncunun dergi çekiminden paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaşımını beğenenler arasında şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'da yer aldı.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Türkiye'nin en güzel kızı", "Güzeller güzeli", "Bu kadar güzel olmak suç bence" yorumlarında bulundu.

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Aktaş, ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı.

Rekalm filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.



