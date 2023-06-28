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Nilsu Berfin Aktaş sere serpe uzandı! Mayolu pozu nefes kesti

27.06.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş güzelliğiyle adeta büyülüyor. Yeni dizisi Yaz Şarkısı ile ekranlara geri dönecek olan Aktaş sosyal medya hesabından mayolu pozlarını peş peşe paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş sere serpe uzandı! Mayolu pozu nefes kesti

Yeni dizisi Yaz Şarkısı ile ekranlara geri dönmek için gün sayan Nilsu Berfin Aktaş bir dergiye verdiği pozlarla dikkat çekti. Sere serpe uzanan Aktaş mayolu pozlarıyla beğeni topladı.

nilsu-berfin-aktaş-mayolu-pozuyla-büyüledi

1998 doğumlu olan güzel oyuncunun dergi çekiminden paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

nilsu-berfin-aktaş-mayolu-poz

Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaşımını beğenenler arasında şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'da yer aldı.

nilsu-berfin

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Türkiye'nin en güzel kızı", "Güzeller güzeli", "Bu kadar güzel olmak suç bence" yorumlarında bulundu.

nilsu-dekolteli-poz

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Aktaş, ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı.

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Rekalm filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

nilsu-berfin-aktaş-güzelliğiyle-büyüledi

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Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya Oyuncu karakteri

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