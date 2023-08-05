Nilsu Berfin Aktaş'ta Barbie akımına uydu! İddialı pozlarıyla büyüledi

Oyuncuları arasında Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinde Nilsu Berfin Aktaş da rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Aktaş Gülbeyaz (Yaz) karakterine hayat veriyor.

24 yaşındaki sevilen isim sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son dönemin trendi olan Barbie akımına uyan Aktaş iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada "Gerçek Barbie", "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızı", Her zaman çok güzel" yorumları yapıldı.

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlarını eski rol arkadaşı Zeynep Koltuk'ta beğeni.

Güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı.

Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de bulunuyor.



