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  4. Nilsu Berfin Aktaş'ta Barbie akımına uydu! İddialı pozlarıyla büyüledi

Nilsu Berfin Aktaş'ta Barbie akımına uydu! İddialı pozlarıyla büyüledi

05.08.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Yaz Şarkısı dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş güzelliği ile adeta büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim Barbie akımına uydu. Aktaş'ın pozları beğeni topladı.

Oyuncuları arasında Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinde Nilsu Berfin Aktaş da rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Aktaş Gülbeyaz (Yaz) karakterine hayat veriyor.

nilsu berfin aktaş iddialı pozlarıyla büyüled

24 yaşındaki sevilen isim sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son dönemin trendi olan Barbie akımına uyan Aktaş iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

nilsu berfin aktaş iddialı pozlarıyla nefes kesti

Ünlü ismin tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada "Gerçek Barbie", "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızı", Her zaman çok güzel" yorumları yapıldı.

nilsu3

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlarını eski rol arkadaşı Zeynep Koltuk'ta beğeni.

nilsu berfin aktaş güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı.

nilsu

Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

nilsu berfin aktaş pozlarıyla büyüledi

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de bulunuyor.

nilsu-berfin-aktaş-pozlarıyla-büyüledi

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