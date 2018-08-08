MAGAZİN

Nilüfer Açıkalın kural bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Uzun süredir müzisyen Jehat Hekimoğlu ile aşk yaşayan Nilüfer Açıkalın, sosyal medya kuralını bozdu.

Nilüfer Açıkalın kural bozdu

Nilüfer Açıkalın, önceki gün sevgilisi Jehat Hekimoğlu ile çekilmiş fotoğrafını instagram'da paylaştı.

51 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin beğenisine sunduğu kareye, "Bazen biz hayata gülümseriz, bazen de hayat bize gülümser" notunu yazdı.

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nilüfer açıkalın Jehat Hekimoğlu instagram

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