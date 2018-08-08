Nilüfer Açıkalın kural bozdu

Nilüfer Açıkalın, önceki gün sevgilisi Jehat Hekimoğlu ile çekilmiş fotoğrafını instagram'da paylaştı.

51 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin beğenisine sunduğu kareye, "Bazen biz hayata gülümseriz, bazen de hayat bize gülümser" notunu yazdı.





