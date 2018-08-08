Nilüfer Açıkalın kural bozdu

Nil\u00fcfer A\u00e7\u0131kal\u0131n, \u00f6nceki g\u00fcn sevgilisi Jehat Hekimo\u011flu ile \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 instagram'da payla\u015ft\u0131.\n51 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu\u011fu kareye, "Bazen biz hayata g\u00fcl\u00fcmseriz, bazen de hayat bize g\u00fcl\u00fcmser" notunu yazd\u0131. \n\nPARTNER\u0130\u015fte kurbanl\u0131k se\u00e7iminde dikkat edilmesi gerekenler\u015ei\u015ftim g\u00f6z\u00fcm ayd\u0131n!\u0130hanet sonras\u0131 bomba yorum: Erkek erke\u011fe tatilinden g\u00fczel kareler
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