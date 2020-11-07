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Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi kapılarını açtı

BURSA HABERLERİ  | 07.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, Bursaspor’un unutulmaz yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım iş birliğiyle kurulan ‘Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi’ kapılarını açtı.

Nilüfer Belediyesi, Bursaspor’un unutulmaz yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım iş birliğiyle kurulan ‘Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi’ kapılarını açtı. 5-12 yaş çocukların yer aldığı akademide katılanlara, futbolun dışında beslenme ve çocuk psikolojisi üzerine eğitimler de verilecek.
Sporun ve sporcunun dostu Nilüfer’de yeni bir proje daha hayata geçti. Nilüfer’deki kız ve erkek çocukların futbol yeteneğinin keşfedileceği, sağlık sponsorluğunun Medicana Bursa Hastanesi tarafından üstlenilen Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademisi Nilüfer Belediyespor Üçevler Tesisleri’nde çalışmalara başladı. 5-12 yaş arası çocukların katıldığı akademinin açılışı renkli anlara sahne oldu.
Yeşil sahalarda, Bursaspor’da ve Milli Takım’da edindiği tüm tecrübeleri, Bursa’daki çocuklara aktarmayı hedeflediğini belirten Sercan Yıldırım, “Bugün hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Burada yeni Sercanları Bursa ve Türk futboluna kazandıracağız. Ekibimle birlikte çok hazırlandık. Sadece saha içi değil, saha dışında da eğitimlerimiz olacak. Sağlık sponsorumuz olan Medicana Bursa Hastanesi ile de, çocuklarımıza düzenli olarak beslenme uzmanı ve çocuk psikolojisi hakkında eğitimler vereceğiz. Üst düzey tesisler ve eğitim ile önce Bursaspor‘a, sonra da Türk futboluna futbolcular yetiştireceğiz. Bütün Bursa halkı gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilir. 5-12 yaş arası çocuklarımız burada eğitim alacak sonra kulüpleşmeye gideceğiz. Sonra orada da yetenekli çocuklar ilerisi için çalışacak. Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e bize güvendiği, destek verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışın ardından çocuklar teknik ekiple birlikte çalışmalara başlarken, Sercan Yıldırım da genç yeteneklerle yakından ilgilendi. Sercan Yıldırım’ın Survivor yarışmasından arkadaşları Aycan Yanaç ve Aşkım Burçe Tunay da açılışa katılarak, yıldız futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

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