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Nilüfer Belediyespor’da transfere devam

BURSA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına devam eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, takıma yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyespor’da transfere devam

Transfer çalışmalarına devam eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, takıma yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyor. Mavi yeşil beyazlı ekip, geçen sezon Karayolları Spor Kulübü’nde forma giyen Merve Nezir ve ABD’li genç oyuncu Willow Marie Johnson’u kadrosuna kattı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Mavi yeşil beyazlı ekip, yerli ve yabancı transferleriyle takıma güç katıyor. Nilüfer Belediyespor son olarak, pasör çaprazı olarak oynayan ABD’li genç oyuncu Willow Marie Johnson ve smaçör olarak görev yapan Merve Nezir ile sözleşme imzaladı. 22 yaşında ve 1.91 metre boyunda olan Willow Marie Johnson, son 4 sezon Oregon Üniversitesi formasını giydi. Johnson, 2017 ve 2018 sezonlarında “Tüm Akademiler Mansiyon Ödülü”nü iki yıl üst üste kazanmıştı.
Nilüfer Belediyespor, takıma kazandırdığı bir diğer isim olan smaçör Merve Nezir ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Karayolları Spor Kulübü’nde oynayan Merve Nezir, Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı’nda da birçok başarıya imza attı. 23 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Merve Nezir, voleybola Gelişim Koleji altyapısında başladı. İki yıl Pursaklar Voleybol İhtisas Kulübü formasını giyen Nezir, son olarak Karayolları Spor Kulübü ile Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele etti.

Nilüfer Belediyespor’da transfere devam

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