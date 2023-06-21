Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Işıklı Gölü, 1 Haziran’da tekne sezonunu açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Havaların da ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler farklı noktalardan gelerek turlara büyük ilgi gösterdi. Işıklı Gölü’ne gelen ziyaretçiler, ilçeye bağlı Seraserli ve Beydilli Mahallesi’nden teknelerle göle açılarak eşsiz manzarayı görme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden gölde unutamayacakları anlar yaşarken, turların Ağustos ayına kadar devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ahmet Köseoğlu, "Tekne turlarımız Beydilli Mahallesi’ndeki noktadan hareket etmektedir. Hafta sonları yoğun oluyor, Denizli’ye 120, Çivril’le ise 20 kilometre mesafede. Turlarımız yaklaşık 40-45 dakika sürüyor ve fiyatı da 350 TL. Gölümüzün 72 kilometrelik çevresi bulunuyor, derinlik ise nilüfer kısmında 1,30 metre mesafede. Gölde, binlerce çeşit kuş türü ve balıklar var" diye konuştu.

Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, "Göl yaklaşık 65 yıllık bir baraj gölü, nilüfer çiçeklerimiz de belki 30 yıldır var ama bu fazla duyulmadı. Biz duyurmak için elimizden geleni yaptık ve turizme açtık. Tekne turlarımız Haziran ayında başlayıp Ağustos’a kadar sürüyor. Baraj suyu olduğu için kışın sular çekiliyor. Tekneye 4 kişi rahatlıkla biniyor ve o eşsiz görüntüyle baş başa vakit geçirilebiliyor" dedi.

