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  4. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor

BURSA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi deneyim paylaşım toplantısında konuşan Başkan Erdem, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi sayesinde, sosyal girişimcilik alanında büyük bir eksikliğe cevap vereceklerini ifade etti.Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan iş birliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Bursa’da proje iştirakçi ortağı Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle, sosyal girişimciliğin önemi hakkında bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.Halk Evi’nde bulunan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO), Bursa Teknik Üniversitesi TTO, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren aracı kurumların temsilcileri yer aldı.Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal girişimciliğin hem Türkiye’de hem de dünyada gelişmeye başladığını belirtti.

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi deneyim paylaşım toplantısında konuşan Başkan Erdem, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi sayesinde, sosyal girişimcilik alanında büyük bir eksikliğe cevap vereceklerini ifade etti.
Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan iş birliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Bursa’da proje iştirakçi ortağı Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle, sosyal girişimciliğin önemi hakkında bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
Halk Evi’nde bulunan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO), Bursa Teknik Üniversitesi TTO, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren aracı kurumların temsilcileri yer aldı.
Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal girişimciliğin hem Türkiye’de hem de dünyada gelişmeye başladığını belirtti. Sosyal girişimciliğin önemine değinen Başkan Erdem, “Sosyal fayda sağlayan iş fikirleri, bu sosyal faydayı sürdürülebilir kılarken, oluşturulan iyi örnekler toplumun her kesiminden insanı, özellikle de gençleri motive ediyor. İşsizlik sorunu ile yüz yüze olan ülkemizin yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacı var. Bu noktada sosyal girişimciliğin kilit rol oynayacağına inanıyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi olarak sosyal girişimciliği desteklediklerini belirten Başkan Erdem, Bursa’da bu alanda faaliyet gösteren bir çatı kuruluş eksiği bulunduğuna dikkat çekti ve bu ihtiyaca cevap vermek için BEBKA’dan aldıkları hibe desteğiyle Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesini yakın zamanda hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Turgay Erdem şöyle konuştu: “Bu merkez ile ilimizde ve çevre illerde sosyal girişimcilik fikri olan vatandaşlarımızın ve bu alandaki tüm paydaşların çeşitli eğitim ve faaliyetlerle kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu fikirlerinin sosyal girişim haline getirilmesi sürecinde yardımcı olacak ve bu girişimlerin fonlanması aşamasında destek verecek bir yapı oluşturuyoruz. Bu aşamada sizlerin de desteklerini beklediğimizi ve bu alanda oluşturulacak iş birliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu toplantının kurulacak iş birliklerinin ilk adımı olmasını umuyorum.”
Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan sunum yaptı. Sosyal girişimciliğin özelliklerinden ve ekosistem durum analizi hakkında önemli bilgiler paylaşan Ongan, Türkiye’deki başarılı sosyal girişim platformlarından da örnekler verdi.
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi hakkında
Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi; Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde destekleniyor.
Proje çerçevesinde kurulacak online platform ve düzenlenecek etkinliklerle sosyal girişimcilerin diğer sosyal girişimcilerle, onları destekleyecek kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği fırsatları yakalaması, sosyal girişimcilerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde proje illeri olan Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Muğla ve Samsun’da sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren sosyal girişimcilerin yasal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.

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