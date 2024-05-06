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Nilüfer’de hıdırellez coşkusu

İHA İHA
06.05.2024 15:45
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Nilüfer’de baharın müjdecisi hıdırıllez, renkli etkinliklerle kutlandı.

Nilüfer’de hıdırellez coşkusu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Görükle Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, hıdırellez geleneklerini yaşayarak bahara “merhaba” dedi.

Baharın gelişi olarak kabul edilen hıdırellez, Nilüfer’de çok sayıda vatandaşın katıldığı renkli şenlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği, Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlediği 12. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Görükle Meydanı’nda buluşan coşkulu kalabalık, davul, zurna eşliğinde halaylar çekip, kortej eşliğinde Motor Meşeler Parkı’na yürüdü.
Hıdırellezin bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, hıdırellez kutlamalarının Nilüfer’de artık gelenekselleştiğini ifade etti. Özdemir, “Bizim dileğimiz de dayanışmanın büyümesi, iyiliklerin herkese ulaşması, adaletin ve eşitliğin sağlanması; daha demokratik, daha özgür bir toplum. İçinizdeki yaşama inadı hiç dinmesin, umutlarınız hep canlı kalsın. Hepinizin evine, yurduna Hızır uğrasın. Bolluk bereket gelsin” sözleriyle tamamladı.

Çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, şenliğe katılanlar ateşten atlayarak hıdırellezin ritüellerinden birini de gerçekleştirdi.
Çok sayıda standın açıldığı Görükle Hıdırellez Şenliği’nde geleneksel sokak oyunları, yüz boyama ve çiçekten taç yapma atölyeleri de gerçekleşti. Nilüfer Makam Topluluğu’nun Hıdırellez Sesleri Konseri de programa renk kattı. Şarkılarla keyifli anların yaşandığı programda katılımcılar, neşe içinde bir gün geçirdi.

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