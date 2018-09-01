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PSG zor da olsa güldü

FRANSA HABERLERİ  | 01.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

PSG, Fransa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Nimes'i 4-2 mağlup etmeyi başardı. PSG'nin golleri Di Maria, Neymar, Mbappe ve Cavani kaydetti

PSG zor da olsa güldü

PSG, Neymar ve Di Maria'nın golleriyle Nimes önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının PSG adına daha rahat geçmesi beklenirken, Nimes Antonin Bobichon ve Teji Savanier'in golleriyle skoru bir anda 2-2'ye getirdi.

Bu golerden sonra oyundaki hakimiyeti eline alan PSG önce Kylian Mbappe ile skoru 3-2'ye daha sonra da Edinson Cavani ile 4-2 yaptı ve karşılaşma bu şekilde tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. PSG bu galibiyetle puanını 12 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nimes-PSG angel di maria edinson cavani neymar Kylian Mbappe

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