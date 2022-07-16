Nino kimdir? Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine transfer olacak Marcilio Florencio Mota Filho (Nino) aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe, defans hattına yapacağı takviyeyi gündemine aldı. Sarı Lacivertliler, Brezilya'dan bir futbolcuyla ilgileniyor. Peki Nino kimdir?

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK OLAN NİNO KİMDİR?

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Nino için onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim, 25 yaşındaki stoper için kulübü Fluminense ile temasa geçti.

Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.

10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.

2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

