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  4. Nino kimdir? Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine transfer olacak Marcilio Florencio Mota Filho (Nino) aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Nino kimdir? Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine transfer olacak Marcilio Florencio Mota Filho (Nino) aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

16.07.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine gelecek olan Nino'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması halinde stoper olarak gelecek olan ismin hayatı ve yer aldığı takımlar merak konusu oldu. Sarı lacivert takım son gelişmelere göre Fluminense'den Nino ile ilgileniyor. Joge Jesus'un oyuncu için onay verdiği de öğrenildi. Peki Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine transfer olacak Marcilio Florencio Mota Filho yani Nino kimdir, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Nino kimdir? Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine transfer olacak Marcilio Florencio Mota Filho (Nino) aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe, defans hattına yapacağı takviyeyi gündemine aldı. Sarı Lacivertliler, Brezilya'dan bir futbolcuyla ilgileniyor. Peki Nino kimdir?

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK OLAN NİNO KİMDİR?

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Nino için onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim, 25 yaşındaki stoper için kulübü Fluminense ile temasa geçti.

Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.

10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.

2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kim min-jae nino
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