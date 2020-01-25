Ninova Park AVM Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle Diyarbakırlıların vazgeçilmez mekanları arasında bulunan bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı. Konu ile ilgili bilgi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin, Ninovapark ailesi olarak Teknosa’nın 20’nci yılına özel bir kutlama gerçekleştirdiklerini söyledi. Çetin, “2020 yılında 20’nci yılını kutlayan Teknosa ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyar, başarılarının devamını dileriz. Elazığ’ da meydana gelen şiddetli depremden can ve mal kayıplarından dolayı milletimize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknosa ailesinin 20. Yılının kutlama dilekleriyle bitirdik. Teknosa’nın 20’nci yılı Ninovapark ailesine ve Teknosa’ya hayırlı olsun” dedi.

