YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ninova Park AVM Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı

Ninova Park AVM Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı.Gerçekleştirdiği etkinliklerle Diyarbakırlıların vazgeçilmez mekanları arasında bulunan bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı.

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı.
Gerçekleştirdiği etkinliklerle Diyarbakırlıların vazgeçilmez mekanları arasında bulunan bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden Ninova Park, bünyesinde bulundurduğu Teknosa’nın 20’nci yılını kutladı. Konu ile ilgili bilgi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin, Ninovapark ailesi olarak Teknosa’nın 20’nci yılına özel bir kutlama gerçekleştirdiklerini söyledi. Çetin, “2020 yılında 20’nci yılını kutlayan Teknosa ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyar, başarılarının devamını dileriz. Elazığ’ da meydana gelen şiddetli depremden can ve mal kayıplarından dolayı milletimize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknosa ailesinin 20. Yılının kutlama dilekleriyle bitirdik. Teknosa’nın 20’nci yılı Ninovapark ailesine ve Teknosa’ya hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Diyarbakırspor’dan Ali Gaffar Okkan’a karanfilli anmaDiyarbakırspor’dan Ali Gaffar Okkan’a karanfilli anma
DTSO’da ÜTS ve Tekil Takip Süreçleri anlatıldıDTSO’da ÜTS ve Tekil Takip Süreçleri anlatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Diyarbakır Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:36
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

İlginizi Çekebilir

Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır’da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı

Diyarbakır’da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.