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Ninova Park AVM’de dezenfekte çalışması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Ninova Park Alışveriş Merkezinde dezenfekte çalışması yapıldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı.

Diyarbakır’da binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Ninova Park Alışveriş Merkezinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, Diyarbakır’ın en işlek alışveriş merkezlerinden ola Ninova Park AVM ile iş birliği yaprak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlık açısından öncü adımlar atan Ninova Park AVM, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri lavabolar ile oturma kabinleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte etti.

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