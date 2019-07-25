Nintendo Joy-Con sorunu için açıklamada bulundu

İlk üretilen Nintendo Switch modellerinde daha fazla yaşanan bu sorundan dolayı, kusurlu mal satmak ile suçlanan Nintendo, bugün sessizliğini bozdu. Joy-Con drift iddialarına cevap olarak, Nintendo temsilcisi Kotaku’ya şunları söyledi;

“Nintendo’da, kaliteli ürünler üretmekten büyük gurur duyuyoruz ve ürünlerimiz için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bazı Joy-Con kontrolcülerinin doğru şekilde yanıt vermediğine dair gelen şikayetlerin farkındayız. Tüketicilerimizin Nintendo Switch ile eğlenmelerini istiyoruz ve tüketicilerimiz bir sorun ile karşılaştığında; “http://support.nintendo.com” adresini ziyaret etmelerini her zaman tavsiye ediyoruz, böylece yardım edebiliriz.”

Nintendo’nun bu açıklaması pek tatmin edici görünmüyor. Nintendo en azından sorunu kabul edip, Joy-Con drift sorunu ile karşılaşanların kontrolcülerini garanti kapsamında tamir edeceğini açıklaması gerekiyordu. Bakalım bu dava sürecinde neler yaşanacak?

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