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Nintendo Switch’e VR özelliği ekleniyor

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TEKNOLOJİ  | 08.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Nintendo Switch ile sükse yapan Nintendo’nun uzun bir süredir VR yani sanal gerçeklik için patentler aldığı söylentileri dolaşıyordu. Nintendo’nun yaratıcılık için geliştirdiği Nintendo Labo sistemine dahil edilmesi beklenen bu VR özelliği, bugün nihayet resmiyete kavuştu.

Nintendo Switch’e VR özelliği ekleniyor

Nintendo Labo VR Kit olarak geçen bu yeni ürün, Google Cardboard’a benzer yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak ekstra parçaları ile Google Cardboard’dan ayrışan VR Kit, Switch sahiplerine Joy-Con’un kızıl ötesi alıcısını kullanarak oyun oynama imkanı da sunuyor.

Çocukların yaratıcılığını geliştirmesi için tasarlanan VR Kit’in 3 farklı sürümü bulunuyor. Starter Set olarak isimlendirilen modelde VR GOGGLES ve Blaster yer alıyor. Genişletme paketi 1’de ise Kamera ve Elephant, genişletme paketi 2’de ise Bird ve Wind Pedal yer alıyor.

Starter Kit fiyatı 39.99 dolar genişletme paketleri ise 19.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tüm genişletme paketlerini kapsayan komple set ise 79.99 dolardan 12 Nisan tarihinde satışa sunulacak.

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Nintendo Switch nintendo

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