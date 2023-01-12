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Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Yan yana ilk kare

12.01.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 sezonunda birlikte yarışan Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı ikilisinin aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Evrim Keklik'in paylaşımı sonrası, gözler Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı'na çevrildi. Batuhan Karacakaya'nın Nisa Bölükbaşı ile paylaşım yapması aşk iddialarını alevlendirdi.

Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Yan yana ilk kare

Geçtiğimiz aylarda Ogeday Girişken'den ayrılan Nisa Bölükbaşı, ayrılık sürecini dostlarıyla atlatıyor. Survivor'dan sonra sessizliğe gömülen Bölükbaşı hakkında sosyal medyada kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Evrim Keklik'in Twitter hesabında yaptığı ''Saat 08:49 Nisa telefonda Batuhan'la konuşuyor'' paylaşımı sonrası, kafalar karıştı.

Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı karıştıran paylaşım

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nisa ve Batuhan o saatte ne konuşuyor telefonda?'' ve ''Yeni hedefi Batuhan'mı acaba?'' gibi yorumlar yaptı.

Batuhan Karacakaya'nın Nisa Bölükbaşı ile verdiği tatil pozu dikkat çekti.

Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Yan yana ilk kare

Yakın zaman önce Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'ın yolları ayrılmıştı.

Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Sosyal medya çalkalandı

Nisa Bölükbaşı ise yaklaşık 1 yıl aşk yaşadığı Ogeday Girişken ile olan beraberliğini sonlandırdı.

Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Sosyal medya çalkalandı


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