Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya aşk mı yaşıyor? Yan yana ilk kare

Geçtiğimiz aylarda Ogeday Girişken'den ayrılan Nisa Bölükbaşı, ayrılık sürecini dostlarıyla atlatıyor. Survivor'dan sonra sessizliğe gömülen Bölükbaşı hakkında sosyal medyada kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Evrim Keklik'in Twitter hesabında yaptığı ''Saat 08:49 Nisa telefonda Batuhan'la konuşuyor'' paylaşımı sonrası, kafalar karıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nisa ve Batuhan o saatte ne konuşuyor telefonda?'' ve ''Yeni hedefi Batuhan'mı acaba?'' gibi yorumlar yaptı.

Batuhan Karacakaya'nın Nisa Bölükbaşı ile verdiği tatil pozu dikkat çekti.

Yakın zaman önce Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'ın yolları ayrılmıştı.

Nisa Bölükbaşı ise yaklaşık 1 yıl aşk yaşadığı Ogeday Girişken ile olan beraberliğini sonlandırdı.



