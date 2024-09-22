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Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı sessiz sedasız evlendi! Gelinlik giymedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 14:45
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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi. Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı sessiz sedasız evlendi! Gelinlik giymedi

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı özel hayatıyla da her zaman gündemde olan bir isim. Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamasıyla adından söz ettiren Nisa daha sonra da Ogeday ile beraber olmuştu.

Nisa son olarak Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu. Survivor Nisa bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.

Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı.

Nisa Bölükbaşı nikah için gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.

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YİĞİT İNANDI KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit İnandı, İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli'dir. 10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı. Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti. İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı
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