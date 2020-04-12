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  4. Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde karla mücadele

Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde karla mücadele

VAN HABERLERİ  | 12.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Karayolları 11.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bahcesaray’ı Van’a bağlayan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde yer yer 6-7 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat Salı günü 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara verilen yol açma çalışmalarına 47 gün sonra başlamıştı. Ekipler, 20 günden bu yana 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde yer yer 6-7 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyerek yol çalışmalarına devam ediyor. Yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, zaman zaman düşen çığları da temizleyerek yavaş yavaş ilerliyor.

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