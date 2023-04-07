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Nisan’da kar sürprizi

07.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahanlılar baharda sıcaklıkların artmasını beklerken, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının görüldüğü yerlerde, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Nisan’da kar sürprizi

Ardahan ve çevresinde 2 gündür devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kısa süreli yağan kar ile birlikte kent merkezinin bazı bölümleri beyaza büründü.

Salih Topçu, Mart ayının bitmesine rağmen kış hesabının daha bitmediğini söyleyerek, ’’Şu anda Nisan ayındayız. Ardahan’da kış bitmiş değil. Bu günler hesaplı günlerdir. İnşallah ilkbahar bir an evvel gelir. Baharın gelmesiyle çiftçilerin mesaisi de başlamış olur’’ dedi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek, çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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Ardahan Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

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Merkez
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