Nişanlısını pompalı tüfekle öldüren kadın hakim karşısına çıktı

"Bana 'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek, polise onun yüzünden intihara teşebbüs ettiğimi söylettirmedi. Ertesi gün ailemi olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu söyleyerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annem de mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Gökhan Evinç beni dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alarak, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi. Ona, 'Anne, o artık bize zarar veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık."

Sanık Malay, savunmasında, Evinç'in kendisini lise yıllarından beri ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini iddia etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Duruşmayı Ceyda Malay'ın annesi Canan Seyhan, babası Bülent Malay, kız kardeşi Ceren Malay ve Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu üyeleri de izledi.

Malay'ın avukatı Olgun, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin maruz kaldığı darp ve tehdide karşılık yaşamını savunmak için dava konusu olan eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Evinç'in daha önce birkaç cinayetten sabıkası olduğuna, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişi olduğunu belirten Gizem Berceste Olgun, "Bu kişinin Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Anne Canan Seyhan da "Benim kızım kendini savundu. Devletin, savcıların bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Karşı tarafın suç potansiyelini, Ceyda'nın sadece ailesini ve kendisini korumak istediği göz önünde bulundurulsun istiyorum. Kızım bunları hak etmedi, bilerek, isteyerek yapmadı." diye konuştu.