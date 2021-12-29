Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri Masa Tenisi Milli Takımı'nda

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi'nden 4 öğrenci Masa Tenisi Milli Takımı'na seçildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği Büyükler Milli Takım seçme müsabakaları, İstanbul'da yapılan final maçlarıyla sona erdi. Müsabakalarda ilk üçe giren Nişantaşı Üniversitesi sporcuları milli takıma isimlerini yazdırdı.

Toplam 130 sporcunun yarıştığı müsabakalarda erkeklerden BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Abdullah Talha Yiğenler 73 yarışmacı arasından şampiyon olurken, BESYO Rekreasyon Bölümü'nde Ziver Gündüz ikinciliği, BESYO Rekreasyon bölümünden İbrahim Gündüz ise üçüncülüğü kazanarak Büyükler Milli Takım seçmelerine adını yazdırmayı başardı.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü öğrencisi Simay Kulakçeken ise 57 yarışmacının mücadele ettiği kadınlar kategorisinin şampiyonu oldu.

