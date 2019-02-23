SPOR

Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Milli sporcu Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İtalya'da süren Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Türk sporcu Nisanur Erbil şampiyon oldu. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, yıldızlar kılıç kategorisinde altın madalyayı elde etti. Nisanur Erbil, şampiyonada sırasıyla Tablo 32'de Yunan Athinais Mavrikaki’yi 15-5, Tablo 16'da Macar Luca Szucs’u 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ukraynalı Daria Gontsova'ya çeyrek finalde 15-10 üstünlük sağlayan milli eskrimci adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de ev sahibi ülkeden Gaia Pia Carella'yı 15-5 mağlup eden Nisanur, finalde Rus Mariya Zinyukhna ile karşılaştı. Final maçında Rus rakibini 15-13'lük skorla geçen Nisanur Erbil, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nisanur Erbil İtalya Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Türkiye Eskrim Federasyonu

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