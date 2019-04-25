Nissan kendini Fransa’ya affettirmek istiyor

15 Nisan Pazartesi günü akşam saat 19:00 sularında Fransa’daki Notre Dame Katedrali’nin çatısında çıkan yangın on beş saat sonra yani ertesi gün söndürülebildi; saatlerce süren bu yangın tarihi yapıya ciddi anlamda hasar verdi. Yaklaşık 180 yılda inşa edilen ve Fransız gotik mimarisinin en güzide örneği olan bu muhteşem yapı saatler içinde küle döndü. Özellikle Avrupa’daki Hristiyanları derinden sarsan bu talihsiz kaza tüm dünyada geniş yankı buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yangından hemen sonra Katedralin restorasyonu için geniş çaplı bir fon sağlama kampanyası başlattı. Kampanya çok kısa bir sürede etkisini gösterdi; Fransa’da, Avrupa’da hatta tüm dünyada birçok endüstri ve teknoloji devi tarihi bir sorumluluk alarak Notre Dame Katedrali için elini taşın altına koydu. Dev şirketler bir hafta bile sürmeden restorasyon çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde büyük bir fon sağladı.

Macron, gelen maddi desteklerden sonra 850 yıllık Gotik anıtını yeniden inşa etmek için söz verdi; ancak bunun çok da kolay olmayacağını ve minimum beş yıl alacağını da özellikle belirtti.