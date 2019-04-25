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Nissan kendini Fransa’ya affettirmek istiyor

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Nissan, geçtiğimiz hafta başlarında çıkan büyük bir yangınla ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin restorasyon çalışmalarına yardım etmek için Fransa’ya 100.000 Euro bağışta bulunacak. İşte detaylar.

Nissan kendini Fransa’ya affettirmek istiyor

15 Nisan Pazartesi günü akşam saat 19:00 sularında Fransa’daki Notre Dame Katedrali’nin çatısında çıkan yangın on beş saat sonra yani ertesi gün söndürülebildi; saatlerce süren bu yangın tarihi yapıya ciddi anlamda hasar verdi. Yaklaşık 180 yılda inşa edilen ve Fransız gotik mimarisinin en güzide örneği olan bu muhteşem yapı saatler içinde küle döndü. Özellikle Avrupa’daki Hristiyanları derinden sarsan bu talihsiz kaza tüm dünyada geniş yankı buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yangından hemen sonra Katedralin restorasyonu için geniş çaplı bir fon sağlama kampanyası başlattı. Kampanya çok kısa bir sürede etkisini gösterdi; Fransa’da, Avrupa’da hatta tüm dünyada birçok endüstri ve teknoloji devi tarihi bir sorumluluk alarak Notre Dame Katedrali için elini taşın altına koydu. Dev şirketler bir hafta bile sürmeden restorasyon çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde büyük bir fon sağladı.

Macron, gelen maddi desteklerden sonra 850 yıllık Gotik anıtını yeniden inşa etmek için söz verdi; ancak bunun çok da kolay olmayacağını ve minimum beş yıl alacağını da özellikle belirtti.

Dünyanın çeşitli yerlerinden destekler hala gelmeye devam ediyor. Japon otomotiv devi Nissan da Notre Dame Katedrali’nin restorasyonuna yardım etmek için bağışta bulunan dev şirketlerin arasına katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü açıklamada bulunan Nissan, yapacağı 100.000 € değerindeki bağışı Nissan Avrupa ve Renault çalışanlarına, bunun da ötesinde Fransa halkına ithaf ettiği söyledi. Buna karşın Japon otomotiv devinin Avrupa ortağı Renault ne kendi adına ne de Nissan adına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Tabii yapılan yardımlardan en büyüğü geç de olsa Fransız otomotiv devi Renault’tan gelecektir diye tahmin ediyoruz.

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Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn geçtiğimiz Kasım ayında şirket bünyesinde yürüttüğü yasa dışı mali faaliyet iddiaları ile dolayı gözaltına alındı ve şu an mahkemede yargılanmak üzere Tokyo’daki bir ceza evinde tutuklu durumunda. Ghosn her ne kadar konu ile ilgili tüm iddiaları reddetse de bu durum Renault’uın üst düzey yönetim kademesinde derin bir şüphe uyandırdı.
Onlarca yıldır süregelen Renault-Nissan İttifakı son 4-5 aydır büyük bir kargaşanın içinde. Dahası işe hükümetler de dahil oldu. Renault’un en büyük hissedarı olan Fransız devleti Fransız-Japon İttifakı üzerindeki baskısını attırdı. Macron yönetimindeki Fransız Hükümeti “sinek küçüktür ama mide bulandırır” diyerek ne pahasına olursa olsun Nissan’ın üzerine gitmeye karar verdi. Japon otomobil üreticisi ise durumun vehametinin farkında ve tüm bunların bir blöf olmadığını çok iyi biliyor. Bu nedenle Renault ve Fransız hükümeti ile aylar önce bozulan ikili ilişkilerini tamir etmeye çalışıyor. Notre Dame Katedrali’ne yapmayı planladığı 100 bin avroluk bağış ise şüphesiz bu çabaların bir parçası.

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Anahtar Kelimeler:
nissan notre dame yangını
 

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