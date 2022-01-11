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Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından, sahte içkiden zehirlenenlere yönelik açıklama:

11.01.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"8-11 Ocak'ta 7 vatandaşımız Gaziantep'teki hastanelere başvurmuş, vatandaşlarımızdan 1'i yaşamını yitirmiştir. 5 vatandaşımızın hayati tehlikesi devam etmekte olup, 1 vatandaşımız tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir" - "Olayla ilgili şüpheli A.D. tutuklanmıştır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede sahte içkiden zehirlenen 7 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, 5'inin tedavisinin sürdüğünü, 1 kişinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 7 vatandaşın Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nizip ilçemizde 8-11 Ocak'ta yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olayları kapsamında 7 vatandaşımız hayati tehlike ile ilçemiz ve Gaziantep'teki hastanelere başvurmuş, farklı hastanelerde tedavi altında olan vatandaşlarımızdan 1'i yaşamını yitirmiştir. 5 vatandaşımızın hayati tehlikesi devam etmekte olup, 1 vatandaşımız tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Olayın intikali üzerine Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

Zehirlenen mağdurların yapılan görüşmelerde, alkolü, şüpheli A.D'ye ait iş. yerinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine, söz konusu kişiye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şüpheliye ait iş yerinde, 30 viski, 5 litre etil alkol, 15 anason yağı ve 5 açık pet şişe içinde dökme alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.D. Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ifadesi akabinde tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgusunun ardından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

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