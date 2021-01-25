NN Hayat ve Emeklilik 5. kez En İyi İşveren oldu

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, Top Employer Enstitüsü tarafından bu yıl üst üste 5. kez En İyi İşveren sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, çalışan dostu şirket olma unvanını, bu yıl da sürdürdü.

İş dünyasının saygın kuruluşlarından Top Employer Enstitüsü tarafından belirlenen 2020 yılının En İyi İşvereni seçilen NN Hayat ve Emeklilik, üst üste beşinci kez bu sertifikayı almaya hak kazanarak, başarısını tescilledi.

Dünyada 5 kıtada 120 ülke, 1600'den fazla işveren ve 7 milyonu aşkın çalışan temsil eden En İyi İşverenler Enstitüsü, 30 yıldır daha iyi çalışma ortamları sunmayı amaçlıyor. Her yıl gerçekleştirilen En İyi İşverenler araştırması; insan stratejileri, çalışma ortamı, iyi yaşam, yetenek kazanımı, öğrenme ve çeşitlilik olmak üzere 6 insan kaynakları dalında toplam 20 farklı başlıkta gerçekleştirilen çalışmalarla belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, En İyi İşveren seçilmenin gurur verici olduğu belirtti.