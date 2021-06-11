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NN Hayat ve Emeklilik’e Social Media Awards Turkey’den ödül

11.06.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NN Hayat ve Emeklilik’e Social Media Awards Turkey’den ödül

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, sosyal medyadaki çalışmaları ile Social Media Awards Turkey’de, Veri Analitiği Ödülü’ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik’in yıl boyunca sosyal medyada gerçekleştirdiği başarılı performansı, ödül getirdi. Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de NN, Sosyal Medyada Veri Analitiği Ödülü’nün sahibi oldu.

Veri Analitiği Ödülleri, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'e göre markaların 1 Mart 2020 –1 Mart 2021 dönemindeki sosyal medya performansının değerlendirilmesi sonucu belirleniyor. BoomSocial verileri kullanılarak hazırlanan değerlendirmeye 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı dahil oluyor.

SocialBrands değerlendirme kriterleri arasında sosyal medyanın dinamikleri göz önünde bulundurularak sayfalar için hayran sayısı, hayran artışı, ileti sayıları, ileti türleri, etkileşimler, etkileşim türleri, hashtag ve mention kullanımı, ileti başına etkileşim, hayran sayısına oranla etkileşim gibi birçok farklı veri bulunuyor. Tüm bu veriler sektörde yer alan markaların verileriyle de kıyaslanarak hesaplama yapılıyor. Ödüllendirme için ise markaların Facebook, Twitter ve Instagram kanallarının üçünde elde ettikleri SocialBrands puanlarının 12 aylık ortalaması alınıyor.

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