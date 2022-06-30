NN Hayat ve Emeklilik’in "Önce Sen" farkındalık hareketine ödül

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik’in başlattığı "Önce Sen" farkındalık hareketi, bu yıl ilk kez gerçekleşen ve sigorta dünyasında öne çıkan çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Smart-i Awards kapsamında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group’un bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, toplum sağlığını korumaya yönelik başlattığı "Önce Sen" farkındalık hareketi ile dikkati çekmeye devam ediyor.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte hayata geçirilen çalışma, Smart-i Awards kapsamında düzenlenen törende sosyal sorumluluk kategorisinde bronz Smart-i ödülünü aldı.

Sigortacılığın gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin, deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Smart-i Awards’ta 9 ayrı kategoride 10 altın, 10 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 27 ödül dağıtıldı. Program, sektörün geleceğine ışık tutacak toplantılara da ev sahipliği yaptı.

- "Topluma katkı sunmak en öncelikli konumuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama, İş Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, topluma katkı sunmanın, en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Hepimiz yaşadığımız topluma karşı sorumluyuz. Bu yüzden de Önce Sen diyerek merkezimize insanı, sağlığı ve sevdiklerimizi alıyoruz. Şimdiye kadar Çünkü Başka Sen Yok dediğimiz her anda, ortak olduğumuz her hikayede 'Önce Sen' söylemimizle hareket ediyoruz. İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte, onların değerli katkılarıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışmada, özellikle meme kanserinin en sık görülen kanser türü olduğunu ama evde basit muayeneyle ve düzenli kontrollerle erken teşhis sonucu tedavi edildiğini anlatmak üzere yola çıktık. Amacımız, ulaşabildiğimiz kadar çok kadınla buluşup onları meme kanseri başta olmak üzere kadın kanserleri konusunda bilinçlendirmek." ifadelerini kullandı.

- Meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimleri

Verilen bilgiye göre, NN Hayat ve Emeklilik, Önce Sen Farkındalık Hareketi ile meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarındaki farklı sosyal statülerden kadınlara meme kanseri hakkında fiziksel eğitimler vermeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında KETEM’lerle birlikte teşhis süreçleri yürütülüyor ve ücretsiz psikososyal destek sağlanıyor.

2022 boyunca devam etmesi planlanan çalışma ile şimdiye kadar 4 şehirde 826 kadına farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler sonunda 511 kadının KETEM’lerde taramaları gerçekleştirilerek, 3 kadına meme kanseri teşhisi konuldu.

Ücretsize sunulan psikososyal destek yardımı ile 53 kadınla görüşüldü ve toplam 200 saat canlı destek sağlandı.

