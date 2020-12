No To Racism'in anlamı... No To Racism ne demek? İşte No To Racism'in hikayesi!

Dünya futbolunda görülmeyen gizli mücadelelerden birisi de ırkçılığa karşı verilen mücadeledir. FIFA ve UEFA tarafından önerilen No To Racism kalıbı, futbol dünyasında ırkçılığın yerinin olmadığını vurgulamak için hem pankartlarda hem de sloganlarda vatandaşlar tarafından uzun zamandır kullanılıyor. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism kelimesi uzun yıllardır hem futbol dünyasında hem de birçok alanda dillere pelesenk oldu. Futbol dünyası ırkçılıkla mücadele etmeye devam etse de, No To Racism tekrar gündem oldu. UEFA ile birlikte birçok federasyonun çalışmaları karşısında ırkçılıkla mücadele maalesef bitmiyor. Peki No To Racism ne demek? No To Racism nasıl ortaya çıktı? İşte No To Racism hikayesi nedir?

NO TO RACISM NE DEMEK?

