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No To Racism'in anlamı... No To Racism ne demek? İşte No To Racism'in hikayesi!

FUTBOL HABERLERİ  | 09.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Irkçılıkla mücadele etmek için uluslararası kamoyunda kullanılan "No To Racism" cümlesi futbol dünyasında önemli bir yere sahiptir. UEFA'nın sürekli gündeminde olan bu konu, dünya genelinde, futbolda ırkçılığın yaşanmaması için FIFA ve UEFA tarafından "No To Racism" kalıp şeklinde kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok karşılaşmada bu kelimelerin olduğu pankartlarda yer almaktadır. Dünya gündemine tekrar oturan No To Racism ne demek? No To Racism ne anlama gelir?

No To Racism'in anlamı... No To Racism ne demek? İşte No To Racism'in hikayesi!

Dünya futbolunda görülmeyen gizli mücadelelerden birisi de ırkçılığa karşı verilen mücadeledir. FIFA ve UEFA tarafından önerilen No To Racism kalıbı, futbol dünyasında ırkçılığın yerinin olmadığını vurgulamak için hem pankartlarda hem de sloganlarda vatandaşlar tarafından uzun zamandır kullanılıyor. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism kelimesi uzun yıllardır hem futbol dünyasında hem de birçok alanda dillere pelesenk oldu. Futbol dünyası ırkçılıkla mücadele etmeye devam etse de, No To Racism tekrar gündem oldu. UEFA ile birlikte birçok federasyonun çalışmaları karşısında ırkçılıkla mücadele maalesef bitmiyor. Peki No To Racism ne demek? No To Racism nasıl ortaya çıktı? İşte No To Racism hikayesi nedir?

NO TO RACISM NE DEMEK?

Irkçılıkla mücadele etmek için uluslararası kamoyunda kullanılan "No To Racism" cümlesi futbol dünyasında önemli bir yere sahiptir. UEFA'nın sürekli gündeminde olan bu konu, dünya genelinde, futbolda ırkçılığın yaşanmaması için FIFA ve UEFA tarafından "No To Racism" kalıp şeklinde kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok karşılaşmada bu kelimelerin olduğu pankartlarda yer almaktadır. Dünya gündemine tekrar oturan No To Racism ne demek? No To Racism ne anlama gelir?

No To Racism nedir

NO TO RACISM NE ANLAMA GELİR?

UEFA ırkçılığa karşı çalışmaları için ilk olarak saygı anlamına gelen Respect kelimesini kullandı. Respect yani saygı, sosyal sorumluluk projesi olarak 2008 yılında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından başlatıldı. Bu programın amacı din, dil, ırk ve cinsiyet gibi farklılıkları sporcular arasında saygı ve birlik için çalışmaktı.

No To Racism ne demek

NO TO RACISM'İN HİKAYESİ NEDİR?

No To Racism'i vurgulamak için UEFA'nın yaptığı çalışmalardan birisi de EURO 2021 turnuvasında yaptığı "Saygı" projesiydi. Bu projede dört ana duruş ilke edinildi.

Irkçılığa karşı mücadele etmek,

Engelli taraftarlar için erişimi artırmak ve iyileştirmek,

Taraftarlar arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek,

Fiziksel aktivite yoluyla sağlığı geliştirmek.

Bu kampanyanın elçileri Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf ve İtalyan hakem Pierluigi Collina'ydı. Maçlar devam ederken izleyicilere ağırlıklı olarak TV reklamları ve stadyum ekranları izlettirildi. Programın bir kısmı Avrupa Irkçılığa Karşı Futbol ağıyla işbirliği içinde yer aldı.

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