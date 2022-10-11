Nobel İlaç'tan çalışanlarına "Yılın Nobelleri Ödülleri" ve "İyi Yaşam Aplikasyonu" ile destek

İSTANBUL (AA) - Nobel İlaç, çalışanlarını "Yılın Nobelleri Ödülleri" ve "İyi Yaşam Aplikasyonu" ile destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nobel İlaç, çalışanları için "Nobel'le İyiyiz" sloganı altında iki önemli program uyguluyor. Bunlardan ilki uzun yıllardır süregelen ve artık gelenekselleşen, Nobel İlaç'ın çalışanlarına yönelik olarak uyguladığı "Yılın Nobelleri Ödülleri".

Nobel İlaç çalışanlarının gerçekleştirdikleri projelerle aday oldukları programda, şirket çalışanlarından oluşan jüri tarafından her yıl değerlendirilen başarılı ve yenilikçi projeler ödüllendiriliyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen programda Dijitalleşme, Verimlilik ve Sürekli İyileştirme, Uygulamada Mükemmellik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık ve Organizasyonu Geliştirme kategorilerinde 6 proje ödüle hak kazandı.

Nobel İlaç Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ödül kazanan çalışanlara plaketleri Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy tarafından verildi.

Nobel İlaç, çalışan esenliği için "Nobel'le İyiyiz" adı altında yeni bir uygulamayı daha başlattı. Çalışan sağlığını, zindelik ve esenliğini ön plana alan bir çalışan aplikasyonu olan ve iyi yaşamı sürdürülebilir kılmayı amaçlayan uygulama kapsamında, çalışanlar psikolojik danışmanlık, beslenme ve spor alanlarında uzmanlardan destek alabiliyor, çeşitli yarışmalar, ilgi alanlarına özel içerikler, seminerler ve etkinlikler ile dijital platform üzerinden birbirleri ile etkileşime girebiliyor.

- "Takdir etme ve başarıları beraber kutlama kültürüne çok önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Emre Vural, şunları kaydetti:

"Şirketimizde takdir etme ve başarıları beraber kutlama kültürüne çok önem veriyoruz. Yılın Nobelleri Ödülleri, çalışma arkadaşlarımızın yıl boyunca başarı ile yürüttükleri projelerini değerlendirme komitesi ve icra kurulumuz ile paylaşma fırsatı bulmalarını sağlıyor. Kategorilerinde ödül kazanan proje sahibi çalışanlarımız hem yönetim kurulu başkanımızın elinden ödül alma gururunu yaşarken hem de tüm şirket çalışanları ile bu başarılarını kutluyorlar. Çalışanlarımız için yakın zamanda başlattığımız yenilik ise çalışan esenliğini destekleyen Nobel'le İyiyiz uygulamamız. Bu uygulama ile çalışanlarımıza tek bir kanaldan birçok alanda farklı hizmetler sunmayı, huzurlu ve mutlu bir yaşam için onları desteklemeyi hedefliyoruz. Uygulama aynı zamanda çalışanlarımızın sosyal aktivite ve paylaşımlar aracılığıyla birbirleri ile daha etkin etkileşime girebileceği fırsatlar sunuyor. Bu uygulamamız ile tüm şirket olarak içten ve çok daha yüksek sesle 'Nobel'le İyiyiz' diyeceğimize eminim."

