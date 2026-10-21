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Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin

Türk mutfağının en sık tüketilen bakliyatlarından biri olan nohut, birbirinden farklı tariflerle sofralarda kendine yer buluyor. Ancak bazı nohutlar saatlerce suda bekletilmesine ve uzun süre pişirilmesine rağmen bir türlü istenilen yumuşaklığa ulaşmıyor. Eğer nohudu akşamdan ıslatmanıza rağmen hâlâ sert kalıyorsa, lokum gibi yumuşaması ve tam kıvamında pişmesi için bu püf noktalarına dikkat edin.

Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin
Gökçen Kökden

Lezzetli bir nohut yemeği hazırlamak için nohudu yalnızca akşamdan suya koymak her zaman yeterli olmuyor. Nohudun lokum gibi yumuşaması, dağılmadan pişmesi ve yemeğin tam kıvamında olması için birkaç önemli detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte hem lezzeti hem de kıvamıyla tam tutan nohut yemeğinin püf noktaları.

ISLATMA SUYUNA BİR MİKTAR KARBONAT EKLEYİN

Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin 1

Nohudun daha kolay yumuşamasını sağlayan yöntemlerden biri, ıslatma suyuna az miktarda karbonat eklemek. Karbonat suyun pH seviyesini yükselterek nohudun hücre yapısının daha hızlı yumuşamasına yardımcı oluyor.

Yaklaşık 2 su bardağı kuru nohut için ıslatma suyuna yarım çay kaşığı karbonat eklemek yeterli. Fazla karbonat kullanmak ise nohudun tadını ve dokusunu olumsuz etkileyebileceği için miktarı artırmamak gerekiyor.

Nohutları karbonatlı suda gece boyunca beklettikten sonra suyunu dökün ve birkaç kez bol suyla iyice durulayın. Pişirme işlemini ise temiz suyla yapın.

ILIK SUYLA ISLATMAYI DENEYİN

Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin 2

Nohutları yalnızca soğuk suya koyup bekletmek yerine ılık su kullanmak da ıslanma sürecine yardımcı olabilir. Nohutların üzerini birkaç parmak geçecek kadar bol su kullanın. Çünkü kuru nohut bekledikçe önemli miktarda su çekerek şişer.

Yaklaşık 8-12 saatlik bekleme süresi genellikle yeterlidir. Özellikle uzun süredir dolapta bekleyen eski nohutların yumuşaması daha uzun sürebilir.

ISLATMA SUYUNU PİŞİRİRKEN KULLANMAYIN

Nohutları beklettiğiniz suyu süzüp taze suyla pişirmek daha iyi sonuç verebilir. Islatılmış nohutları süzdükten sonra güzelce yıkayın ve tencereye aldıktan sonra üzerlerini birkaç parmak geçecek kadar temiz su ekleyin.

DOMATES VE LİMONU EN BAŞTA EKLEMEYİN

Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin 3

Nohut yemeğinin içine domates, salça, limon suyu gibi asitli malzemeleri çok erken eklemek yumuşama sürecini yavaşlatabilir. Özellikle sert kalan nohutlarda önce nohudu büyük ölçüde yumuşatıp ardından salça ve diğer asitli malzemeleri eklemek daha iyi sonuç verir.

Bu nedenle nohut yemeği hazırlarken nohutları önceden ayrı olarak haşlamak oldukça işe yarayan bir yöntemdir.

KAYNAYINCA ATEŞİ KISIN

Nohutları sürekli çok yüksek ateşte pişirmek daha hızlı sonuç alacağınız anlamına gelmez. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısarak nohutların hafifçe kaynayan suda pişmesini sağlayın.

Nohudun cinsine ve ne kadar eski olduğuna bağlı olarak pişme süresi değişebilir. Bu nedenle süreye bağlı kalmak yerine birkaç nohudu kontrol ederek içlerinin tamamen yumuşayıp yumuşamadığına bakın.

EN ÖNEMLİ DETAY NOHUDUN TAZELİĞİ

Nohudu bir gece suda bekletmek yetmiyor! Lokum gibi olması için bunu deneyin 4

Bütün yöntemleri uygulamanıza rağmen nohut bir türlü yumuşamıyorsa sorun pişirme tekniğiniz olmayabilir. Uzun süre beklemiş kuru bakliyatlar zamanla nem kaybederek sertleşebilir ve pişmeleri oldukça güçleşebilir.

Bu nedenle mümkün olduğunca yeni mahsul ve çok uzun süre beklememiş nohut kullanmak, lokum gibi bir kıvam elde etmenin en önemli püf noktalarından biri.

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