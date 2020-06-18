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Nolito, "özel izinle" yeniden Celta Vigo'da!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.06.2020 21:14 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, ilginç bir transfer hamlesine imza attı.

Nolito, "özel izinle" yeniden Celta Vigo'da!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, Sevilla'da forma giyen Nolito'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nolito ismiyle bilinen Manuel Agudo Duran ile 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaleci Sergio Alvarez'in sakatlanması sonrası İspanya Futbol Federasyonundan özel transfer izni alan Celta Vigo, bu hakkını forvet oyuncusu Nolito'dan yana kullanmış oldu.

İspanyol ekibinde daha önce 2013-2016 yıllarında oynayan 33 yaşındaki Nolito, 39 gol kaydetmişti.

Sezonun geri kalanında yeniden Celta Vigo'da mücadele edecek Nolito, 3 numaralı formayı giyecek.

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