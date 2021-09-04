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Norveç, Letonya deplasmanında kazandı

04.09.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden Norveç, Letonya'yı deplasmanda 2 golle mağlup etti.

Norveç, Letonya deplasmanında kazandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Letonya ile Norveç karşı karşıya geldi. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 2-0'lık skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 66. dakikada Muhammed Elyounoussi kaydetti.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 10'a yükseltti. Letonya ise 10 puanda kaldı.

Norveç, gruptaki bir sonraki maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Letonya ise Karadağ'a konuk olacak.

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