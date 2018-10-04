Norveç somonu hakkında doğru bilinen yanlışlar

Protein, mineral ve omega 3 yönünden zengin Norveç somonu, kalp sağlığından kemiklerin güçlenmesine kadar vücudumuza sayısız fayda sağlıyor ancak bu balık hakkındaki ‘doğru bilinen yanlışlar’ nedeniyle bazı tüketicilerin akıllarında soru işaretleri oluşabiliyor. Norveç somon yetiştiriciliğinin dünyadaki en iyi uygulama kültürü olarak kabul edildiğini söyleyen Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Borge Gronbech, “Norveç Hükümeti tarafından belirlenen sıkı düzenlemelerin ışığında en iyi kalitede, güvenli ve lezzetli somon üretimi yapılıyor.” diye konuştu.

Norveç somonu tüketmek ile diğer balık türlerini tüketmek arasında sağlık açısından bir fark yoktur.

Yanlış: Dünya Sağlık Örgütü ve Norveç Sağlık Kurumu’nun tavsiyelerine göre, haftada iki ila üç öğün balık tüketmeliyiz ve bunların en az yarısı, Norveç somonu gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin türler olmalıdır. Üstelik Norveç somonu yalnızca omega-3 yağ asitleri sağlamakla kalmayıp iyot, selenyum ve diğer önemli vitaminler için de mükemmel bir kaynaktır.

Çiftliklerde yetişen Norveç somonu sağlıklı değildir.

Yanlış: Norveç’in soğuk ve temiz sularında yetişen Norveç somonu güvenli ve sağlıklıdır. Norveç somonu, veterinerler tarafından gözlem altında tutulur ve somon çiftliklerinin düzenlemeleri çok sıkı takip altındadır. Her yıl yaklaşık 14 bin adet ihraç edilmeye hazır Norveç somonu, bağımsız Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Enstitüsü (NIFES) tarafından denetlenmektedir. Bu denetimlerin hiçbirinde, yasaklanmış ilaç veya yasa dışı yabancı madde kalıntılarına rastlanmamıştır.