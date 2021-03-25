SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

25.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında ay-yıldızlılar, Hollanda'yı 4-2 gibi net bir skorla yenerek rakiplerine adeta gözdağı verdi. Grubun diğer maçında Norveç, deplasmanda Cebelitarık'la karşılaştı. Tüm gözler kulüp performansıyla Avrupa'yı sallayan Erling Haaland'daydı. Fakat yıldız futbolcu milli takımda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. 62 dakika oyunda kalabilen futbolcuyu Norveç basını yerden yere vurdu.

Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği gecenin bir diğer maçında Norveç, deplasmanda Cebelitarık'la karşılaştı. Zayıf rakibine karşı 3-0'lık skorla galip gelmesini bilen Norveç'te maç sonunda Erling Haaland'a büyük eleştiri vardı.

"FİYASKO"

Maça ilk 11'de başlayan Haaland, 62 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir etkinlik gösteremedi. Oyundan alınırken de oldukça ilgisiz ve halinden memnun görünen Haaland, ülke basınının eleştirilerini aldı. Ülkenin en saygın gazetelerinden Dagbladet, Erling Haaland için "Fiyasko" başlığını attı. Haberde oyuncunun Cebelitarık karşısında vasatı aşamadığına değinildi ve "Bu maçı tekrar izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın oldukça vasat bir performans sergilediğini görürsünüz. Gerçekten tam bir fiyaskoydu" denildi.

"RUHSUZ VE SOLUK BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDEYDİ"

Norveç basını ayrıca Haaland'ın ruh halinin yerinde olmadığını vurgulayarak, "Sanki arkadaşlarının yanında değil gibi ruhsuz ve soluk bir görüntü içindeydi. Bu hayal kırıklığından çok çabuk kurtulması gerekiyor ve bunu yapabilecek kalitede" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Yılmaz'ı aradıCumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Yılmaz'ı aradı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

Yaptıklarıyla kan dondurdu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Yaptıklarıyla kan dondurdu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Burak şov yaptı, Mesut sessiz kalmadı

Burak şov yaptı, Mesut sessiz kalmadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Basketbolun efsane ismi hayatını kaybetti

Basketbolun efsane ismi hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Derbi sonrası paylaşım! 'Modumuz budur'

Derbi sonrası paylaşım! 'Modumuz budur'

Diğer Haberler

Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Rakibimiz Norveç'te Haaland depremi!

Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri | Milliler grupta kaçıncı sırada

İşte Milli Takımın Dünya Kupası rakipleri

Norveç - Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Norveç - Türkiye maçına İspanyol hakem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Yılmaz'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Yılmaz'ı aradı

İspanyol basınından Burak Yılmaz'a övgü

İspanyol basınından Burak'a övgü

A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak’ın doğum günü kutlandı

Eren Şafak’ın doğum günü kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.