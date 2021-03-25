Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği gecenin bir diğer maçında Norveç, deplasmanda Cebelitarık'la karşılaştı. Zayıf rakibine karşı 3-0'lık skorla galip gelmesini bilen Norveç'te maç sonunda Erling Haaland'a büyük eleştiri vardı.

"FİYASKO"

Maça ilk 11'de başlayan Haaland, 62 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir etkinlik gösteremedi. Oyundan alınırken de oldukça ilgisiz ve halinden memnun görünen Haaland, ülke basınının eleştirilerini aldı. Ülkenin en saygın gazetelerinden Dagbladet, Erling Haaland için "Fiyasko" başlığını attı. Haberde oyuncunun Cebelitarık karşısında vasatı aşamadığına değinildi ve "Bu maçı tekrar izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın oldukça vasat bir performans sergilediğini görürsünüz. Gerçekten tam bir fiyaskoydu" denildi.

"RUHSUZ VE SOLUK BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDEYDİ"

Norveç basını ayrıca Haaland'ın ruh halinin yerinde olmadığını vurgulayarak, "Sanki arkadaşlarının yanında değil gibi ruhsuz ve soluk bir görüntü içindeydi. Bu hayal kırıklığından çok çabuk kurtulması gerekiyor ve bunu yapabilecek kalitede" ifadelerini kullandı.

