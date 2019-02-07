Note 10, kameralı S Pen ile gelecek

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung yakında S serisinin yeni modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Eğer büyük bir aksilik olmazsa Güney Koreli şirket 20 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S modellerini tanıtacak. Henüz Samsung S serisinin yeni modellerini bile tanıtmış olmamasına karşın, şimdiden yeni Note modeli hakkında bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Ortaya çıkan son söylentilere göre Güney Koreli şirket, içerisinde bir kamera bulunan S-Pen için patent aldı. Yine aynı kaynağa göre bu S Pen, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olan Galaxy Note 10 modelinde kullanılacak. Dilerseniz kalemin patent görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hatırlanacağı üzere benzer dedikodular Note 9’un çıkışı öncesinde de ortaya atılmıştı. Nitekim Galaxy Note 9 devrimsel bir S Pen ile gelmesine karşın söylentilerdeki gibi kalem içerisinde bir kamera yer almıyordu.

Fakat Galaxy Note 10 ile gelecek olan S Pen’de kamera kullanılması pek de ihtimal dışı görünmüyor. Sonuçta kameranın kapladığı yer belli. Malum Note 9 ile S Pen’in telefondan şarj olma işi de çözümlenmiş oldu. Dolayısıyla kameralı bir S Pen için tüm şartlar elverişli durumda. Elbette böyle bir teknolojinin Galaxy Note 10 fiyatını nerelere çekeceği de önemli bir soru işareti.

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