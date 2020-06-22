YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Noter Olgun Gökçal, İzmir’e atandı

Noter Olgun Gökçal, İzmir’e atandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Erdek’te 5 yıl 8 aydır noter olarak görev yapan Olgun Gökçal İzmir 9.

Noter Olgun Gökçal, İzmir’e atandı

Erdek’te 5 yıl 8 aydır noter olarak görev yapan Olgun Gökçal İzmir 9. Noterliğine atandı.
Olgun Gökçal yeni görevine başlamak üzere Erdek’e veda etti. Noter Olgun Gökçal, 5 yıl 8 ay boyunca görev yaptığı Erdek’i asla unutmayacağını söyledi. Erdek’in ailesine çok uğurlu geldiğini belirten Gökçal, “Hayatımın kalan bölümünde emekli olduktan sonra burada yaşamak en büyük arzum. Erdek coğrafi konumu olarak ülkemizin doğa harikası diyebileceğimiz bir bölgede yer alıyor. Burası gerçekten insana ayrı bir huzur veriyor. Toplamda noterlikte 9 yıl görev yaptım. Bunun 5 yılı Erdek’te geçti. Şimdi Erdek’e üzülerek veda ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki noterlik camiasında Erdek en çok tercih edilen 10 noterlikten ilk üçe giriyor. Erdek’te görev yaptığım sürece gerek birlikte çalışma imkanı bulduğum personelime, gerekse Erdekli vatandaşlarıma hoşcakalın diyorum" dedi. Gökçal’ın ayrılmasının ardından Erdek Noterliği’ne geçici olarak Başkatip Suzan Özen’in vekalet edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Ahu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.