Novak Djokovic yarı finalde veda etti

Novak Djokovic, Sırbistan Açık'a yarı finalde veda etti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde, bu yıl Avustralya Açık'ta elemelerden gelip yarı finale kalarak tenis dünyasında adını duyuran Rus Karatsev ile Sırp Djokovic karşılaştı.

Aslan Karatsev, yaklaşık 3 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından 7-5, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Djokovic'i 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Kariyerinde ilk kez Djokovic'i yenen dünya 28 numarası Karatsev, Matteo Berrettini-Taro Daniel maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

KAYNAK: AA

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