Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68. dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.
İki futbolcu, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın kadrosunda yer almamıştı.
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