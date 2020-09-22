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Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, sarı - lacivertli formayı ilk kez giydi.

Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68. dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

İki futbolcu, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın kadrosunda yer almamıştı.

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