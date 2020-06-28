Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenciyi sınava motosikletli polis yetiştirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, nüfus cüzdanını kaybettiği için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna katılamama riskiyle karşı karşıya kalan öğrenci, trafik polisinin çabasıyla sınava girebildi.

Çameli ilçesinden Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sınava girmek için gelen Ahmet Buğra Demirci, yanında nüfus cüzdanının olmadığını fark edip bina girişinde bulunan trafik polislerinden yardım istedi.

Fakülte dışında trafiği düzenlemekle görevli motosikletli trafik polisi, Demirci'ye kask taktı ve öğrenciyi Pamukkale Nüfus Müdürlüğüne götürdü.

Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Demirci, yine polis motosikletiyle sınava gireceği okula götürüldü.

Demirci, sınavın başlamasına az bir zaman kala kendisini sınava yetiştiren polise teşekkür etti.

Öte yandan, kent genelindeki okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Kent genelinde 19 bin 990 aday YKS'nin ikinci oturumuna katılıyor.

